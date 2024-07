Stand: 05.07.2024 11:19 Uhr Hochschule Wismar: DIA-Ausstellung zeigt Arbeiten von Studierenden

Am Freitagabend wird die traditionelle Jahresausstellung der Hochschule Wismar offiziell eröffnet. Die Ausstellung trägt den Namen DIA, welcher für die Studienbereiche Design, Innenarchitektur und Architektur steht. In den Gebäuden des Gestaltungsbereichs werden die besten kreativen Arbeiten der 700 Studierenden präsentiert. Dazu gehören Fotografien, Filme, Gemälde, Möbel- und Schmuckstücke sowie Architekturentwürfe. Die Wismarer Jahresausstellung läuft bis Sonntagnachmittag und bietet ein vielfältiges Programm mit Partys, Vorträgen, Workshops und Werkstattrundgängen. Bereits jetzt können in der Altstadt von Wismar Arbeiten in Galerien, einem Café und im Schabbelmuseum besichtigt werden.

