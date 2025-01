Stand: 22.01.2025 06:23 Uhr Wismarer Bürgerstiftung fördert Projekte mit 90.000 Euro

Im Jahr 2024 gingen innerhalb von Wismar an 46 Projekte etwa 90.000 Euro. Das ist eine Rekordsumme in der 27-jährigen Geschichte der Bürgerstiftung. Verteilt wurde das Fördergeld in den Bereichen Bildung, Forschung, Jugend- und Seniorenhilfe, Integration und Demokratie. So wurde unter anderem der Verein, der am Wiederaufbau des Kutters "Marlen" arbeitet, gefördert. Auch Tanz- und Theaterprojekte, ein Adventsmarkt für Kinder und der Verein "Kanonbra" haben Geld aus der Stiftung erhalten. Durch die Bürgerstiftung soll das Gemeinwohl in Wismar gefördert werden.

Gewinn für gemeinnützigem Zweck

Seit 1998 gibt es die Bürgerstiftung in Wismar. Mittlerweile hat sie ein Kapital von etwa 700.000 Euro. Zusätzlich verfügt eine Sportstiftung über 100.000 Euro. Der Gewinn aus beiden zusammen wird jährlich dem gemeinnützigem Zweck übergeben. Ein Kuratorium mit sieben Mitgliedern entscheidet über die Verteilung.

