Stand: 27.09.2024 08:17 Uhr Wismar will Geld von Bund und Land für Sanierungen

Die Stadt Wismar will etwa 3,5 Millionen Euro in Sanierungen stecken. Die Bürgerschaft hat gestern Abend beschlossen, dafür 2,7 Millionen Euro Städtebaufördermittel zu beantragen. Dazu muss die Stadt selber noch 700.000 Euro aufbringen. Mit dem Geld sollen 14 Baumaßnahmen finanziert werden. Darunter Arbeiten an der Sankt-Nikolai-Kirche, dem Baumhaus und dem Rathauskeller. Auch private Häuser in der Altstadt sollen von dem Geld saniert werden - dafür sind insgesamt 600.000 Euro vorgesehen. Ob Wismar die beantragten Fördermittel bekommt, entscheiden Bund und Land Anfang kommenden Jahres. In Wismar müssen laut Stadt mehr als 150 Häuser saniert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg