Stand: 13.07.2024 11:38 Uhr Wismar: Zehn Millionen Euro weniger Einnahmen

Die Stadtverwaltung in Wismar befürchtet, dass in diesem Jahr zehn Millionen Euro Gewerbesteuern weniger eingenommen werden, als geplant. Eigentlich wurde für den Haushalt für dieses und das kommende Jahr mit jeweils 30 Millionen Euro gerechnet. Laut Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) würden Unternehmen die voraussichtlich geringeren Gewinne mit der schwachen Konjunktur, steigenden Preisen sowie Zinsen und zurückgehender Bautätigkeit begründen. Ein weiteres Problem für Wismar sind die Daten des aktuellen Zensus. Demnach leben in der Hansestadt 700 Menschen weniger, als bei der letzten Erfassung. Das bedeutet, es gibt vom Land auch weniger Geld. Nach Angaben von Beyer will die Stadt das rechtlich prüfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg