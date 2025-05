Stand: 12.05.2025 14:02 Uhr Bürgerentscheid in Kogel: Einwohner möchten keine Windräder

Die Einwohner der Gemeinde Kogel bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben sich mehrheitlich gegen den Bau von Windkraftanlagen entschieden. Das ist das vorläufige Ergebnis eines Bürgerentscheides, der am Sonntagabend neben der Landratswahl durchgeführt wurde. Knapp 84 Prozent der Wähler sind dagegen, dass die Gemeinde eigene Flächen für den Bau von Windkraftanlagen verkauft, verpachtet oder vermietet. Laut Bürgermeister Henning Werner (parteilos) möchten die Bürger unter anderem Natur und Landschaft in der Gemeinde so erhalten wie sie sind. Das Ergebnis des Bürgerentscheides muss noch durch den Gemeindewahlausschuss bestätigt werden.

