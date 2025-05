Stand: 12.05.2025 06:32 Uhr Verbandsliga: FC Schönberg holt einen Punkt

In der Fußball-Verbandsliga hat der FC Schönberg Schwerin gegen den Penzliner SV einen Punkt geholt. Bei Teams trennten sich 1:1-Unentschieden (1:1). Die Tore der Partie fielen bereits in der ersten Halbzeit. Guido Timper brachte die Gäste aus Penzlin nach neun Minuten in Führung, nicht mal zehn Minuten später konnte Tim Queckenstedt (17.) für die Schönberger ausgleichen. Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von FCS-Spieler Max Kley. Er blieb kurz nach Wiederanpfiff im Rasen hängen und verletzte sich dabei ohne Gegnereinwirkung. Der FC Schönberg steht in der Tabelle auf Rang acht.

