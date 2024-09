Stand: 16.09.2024 07:11 Uhr Wessin: Polizei ermittelt nach Feuer wegen Brandstiftung

Sonntagabend ist ein leerstehendes Haus bei Wessin im Landkreis Ludwigslust Parchim abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war an mehreren Stellen ausgebrochen sagte eine Polizeisprecherin. Deshalb werde wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Die Reste des Hausgiebels drohen auf die B392 zu fallen. Die Straße wurde deswegen halbseitig gesperrt und eine Ampel aufgestellt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt weiter zur Brandursache. Am Morgen des selben Tages hatte es bereits weniger Kilometer weiter in Pinnow gebrannt. Dort musste die Feuerwehr Teile des abgebrannten Einfamilienhauses abreißen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.09.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim