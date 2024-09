Stand: 15.09.2024 12:00 Uhr Hausbrand in Pinnow: Feuerwehren haben Probleme mit Wasserversorgung

In Pinnow im Landkreis Ludwigslust Parchim ist am Sonntagmorgen ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Laut Feuerwehr brannte am Mittag noch immer der Dachstuhl. Verletzt wurde niemand. Ein Problem der Einsatzkräfte vor Ort sei die Wasserversorgung nach einem Wasserrohrbruch, hieß es. Deshalb müssen jetzt Tankwagen von den freiwilligen Feuerwehren aus Pinnow, Raben Steinfeld, Crivitz, Plate und Banzkow ausrücken. Das Dach besteht aus Teerpappe, daher gibt es eine starke Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie lange der Löscheinsatz dauern wird, ist noch unklar.

