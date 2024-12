Stand: 24.12.2024 07:30 Uhr Welterbe und Einheitsfeier: Besucherrekord im Schweriner Schloss

Das Schweriner Schloss und das Schlossmuseum konnten 2024 einen Besucherrekord verzeichnen. Nach Angaben der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, kurz SSGK M-V, ist der Grund dafür vor allem der Welterbe-Titel für das Schweriner Residenz-Ensemble, der das Schlossmuseum, den Schlossgarten und das Staatliche Museum einschließt. Demnach sei das Interesse im Vorfeld und auch nach der Ernennung spürbar gewachsen. Ganz besonders habe davon das Schlossmuseum profitiert, heißt es. "Der Besucherrekord aus dem vergangenen Jahr konnte noch mal deutlich getoppt werden", so eine Sprecherin. Bereits im Sommer habe sich gezeigt, dass die Besucherzahlen aus den benachbarten Bundesländern zugenommen haben. Auch europäische Nachbarn seien verstärkt auf Schwerin aufmerksam geworden, beispielsweise aus den Niederlanden, Dänemark und Polen.

Auch Schloss Bothmer 2024 mit Highlight

Im Schloss Bothmer gingen die Besucherzahlen mit knapp 40.000 im Vergleich zu 2023 ein wenig zurück. Dennoch haben sich die Besucherzahlen auf einem guten Niveau stabilisiert, sagt eine Sprecherin der SSGK M-V. Vor allem der Besuch des Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers, von Vertreterinnen und Vertretern aller Verfassungsorgane sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der Länder auf Schloss Bothmer am Vorabend des 3. Oktober sei ein Highlight in diesem Jahr gewesen. Im Zuge dieser Feierlichkeiten hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unter anderem gemeinsam mit der Direktorin der SSGK M-V, Pirko Kristin Zinnow, eine Linde im Schlossgarten gepflanzt.

Staatliches Museum Schwerin öffnet 2025 wieder

Im kommenden Jahr eröffnet das Staatliche Museum Schwerin nach umfassenden Sanierungsarbeiten wieder. Geplant ist, dass das Museum Ende Oktober 2025 wieder offen ist. Unter anderem wird es rund 400 Quadratmeter mehr Ausstellungsfläche im Erdgeschoss geben. Eine Veranstaltungsreihe, die erste Highlights aus der Ausstellungskonzeption zeigt, soll laut SSGK M-V aber bereits im Januar 2025 starten. Zum Frauentag am 8. März sind Sonderführungen und freier Eintritt für alle Frauen in den Schlossmuseen geplant. Auch am 18. Mai, dem Internationalen Museumstag und dem Tag des offenen Denkmals am 14. September wird es verschiedene Programmpunkte und freien Eintritt für alle geben. Darüber hinaus feiert das Schlossmuseum Bothmer im kommenden Jahr zehnjähriges Jubiläum seit der Sanierung. Gefeiert werden soll am 24. August 2025 in Kooperation mit den Festspielen, die ebenfalls Jubiläum haben. Auf dem Schloss Ludwigslust werden Highlights das Barockfest und das "Kleine Fest im großen Park" sein.

