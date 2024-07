Stand: 05.07.2024 16:35 Uhr UNESCO: Keine Verstöße bei Welterbe-Prüfung in Wismar

Der Internationale Denkmalbeirat Icomos hat im Auftrag der UNESCO gleich mehrere Gebäude in Wismar auf ihren Denkmalschutz überprüft. Welterbehüter haben dabei keine Verstöße festgestellt. Laut Welterbekoordinator Norbert Huschner konnte in Wismar eine "denkmalgerechte herangehensweise und welterbegerechtes Management" bestätigt werden. Gleich mehrere Denkmalschutz-Projekte standen auf der Agenda, so beispielsweise auch die geplante Restaurierung des 600 Jahre alten Antoniterhofes. Im vergangenen Jahr gab es Kritik an den Restaurierungsplänen der Wandmalereien im Rathauskeller. Da hätte Wismar nun nachjustiert, so Welterbekoordinator Huschner. Da Wismar mit dem Altstadtensemble und mehr als 1.700 Gebäuden UNESCO-Weltkulturerbe ist, wird die Hansestadt jedes Jahr auf die Einhaltung des Denkmalschutzes überprüft.

Schlagwörter zu diesem Artikel UNESCO-Welterbe Landkreis Nordwestmecklenburg