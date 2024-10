Stand: 15.10.2024 13:40 Uhr Truhe aufgebrochen: Unbekannte stehlen Spenden aus Schweriner Dom

Unbekannte haben am Montag im Schweriner Dom eine Spendentruhe aufgebrochen und Geldspenden gestohlen. Die Diebe haben nach Polizeiangaben am Nachmittag zugeschlagen. Wieviel Geld in der Truhe war, ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer etwas zwischen 15.00 und 15.30 Uhr beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin