14.06.2024 Schwerin: Unbekannte stehlen Spenden aus Schweriner Dom

Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen Zugang zum Schweriner Dom verschafft und dort Geldspenden gestohlen. Wie die Polizei heute mitteilte, erfuhr sie am Donnerstag von dem Vorfall. Demnach sei es gut möglich, dass die Täter über ein Baugerüst in den Dom gelangt sind - es seien keine Einbruchsspuren entdeckt worden. Die Diebe hätten die Spendentruhen im Inneren aufgebrochen und eine unbekannte Menge Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

