Stand: 10.01.2025 14:31 Uhr Tierpark Wismar: Ziege offenbar mit Messerstichen getötet

Mitarbeiter haben am Freitagnachmittag eine tote Ziege in einem Bach in dem Tierpark in Wismar gefunden. Sie berichten von mindestens vier Stichwunden im Bauchbereich des Tieres. Die Ziege wurde entdeckt, weil die Mitarbeiter nach anderen vermissten Tieren gesucht haben. In den vergangen zwei Nächten wurden offenbar mindestens acht Kaninchen, elf Meerschweinchen und mehrere Jungtiere gestohlen. Zwei Kleintier-Gehege wurden dabei stark beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 600 Euro geschätzt. Michael Werner, der seit 40 Jahren der Chef des Tierparks in Wismar ist, sagt, dass er Vandalismus gewohnt ist. Dass jedoch Tiere gestohlen und sogar getötet werden, sei eine neue Dimension. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 10.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg