Stand: 30.12.2024 08:12 Uhr Wismar: 175.000 Besucher in diesem Jahr im Tierpark

Wismars Tierpark-Chef Michael Werner zeigt sich zufrieden mit der Besucherzahl, die trotz höherer Eintrittspreise entstanden ist. In der Sommersaison kostete eine Erwachsenen-Eintrittskarte erstmals sieben Euro, einen Euro mehr als zuvor. Das größte Bauprojekt im Jahr 2024 war eine Vogelvoliere mit angrenzender Känguru-Anlage. Beides wurde in diesem Jahr eröffnet. Die Gesamtkosten betrugen etwa eine Million Euro. Im Jahr 2025 werde es laut Michael Werner um die Werterhaltung des Tierparkes gehen. Bestehendes wird renoviert, wie die Straußenanlage und Pausenräume für die Mitarbeiter. Langfristig ist eine Erlebniswelt für invasive Tierarten geplant. Das sind Arten die sich außerhalb ihres natürlichen Lebensraumes ausgebreitet haben. Dazu zählt zum Beispiel der Waschbär, der auch das Tierpark-Wappentier ist. Dafür sollen in den kommenden Jahren bis zu 1,5 Millionen Euro investiert werden. Mit dem Projekt wolle der Tierpark auch seinem Bildungsauftrag nachkommen.

Ausbrüche und Einbrüche

Ein kleiner Pavillon, in dem Mäuse wohnen, musste abgerissen werden, weil die Mäuse sich durch die Wände genagt haben, um dort auszubrechen. Momentan entsteht als Ersatz eine größere und sicherere Mäuse-Anlage, die Anfang 2025 fertig sein soll. Ein großes Problem war Vandalismus in dem 17 Hektar großem Tierpark. Mehrfach wurde dort eingebrochen und randaliert. Erstmals wurden Täter ermittelt. Tierpark-Chef Werner fürchtet trotzdem auf den Kosten sitzen zu bleiben. Allerdings gebe es nicht mehr Vandalismus im Vergleich zu den Vorjahren. Bis in das erste Januar-Wochenende ist der Tierpark täglich geöffnet. Danach ist er im Winter nur an den Wochenenden für Besucher offen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 29.12.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg