Tierpark Wismar: Tiere gestohlen - Ziege tot aufgefunden

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in den Wismarer Tierpark eingebrochen und haben dort mehrere Tiere gestohlen - darunter Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster. Laut Polizei verschafften sich die mutmaßlichen Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände und beschädigten die Unterstände der Kleintiere. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und hat am Tatort Spuren gesichert. Nach NDR Informationen alarmierte der Tierpark Freitagnachmittag dann erneut die Polizei, weil eine Ziege tot aufgefunden wurde. Das Tier wies den Angaben zufolge mehrere Messerstiche auf. Die genauen Umstände des Vorfalls werden derzeit ermittelt.

