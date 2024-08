"Stuhlparade" in Wismar: 480 Unikate für den guten Zweck Stand: 04.08.2024 09:26 Uhr Die Stuhlparade, eine Spendenaktion des Wismarer Kunstvereins "Kreativ arbeiten und Soziales organisieren", kurz KaSo, ist eine Tradition in der Wismarer Altstadt. In diesem Jahr hat sie bereits zum 14. Mal stattgefunden.

480 Stühle wurden ein Jahr lang repariert, bemalt und neu bezogen. Am Sonnabend wurden sie dann neu aufbereitet entlang der ABC-Straße in der Altstadt aufgereiht. Eine Tradition, die es in Wismar in diesem Jahr bereits zum 14. Mal gegeben hat. Die sogenannte "Stuhlparade" organisiert der KaSo-Verein.

Erlös geht an Arbeit mit Menschen aus sozialen Randgruppen

Interessierte konnten die Stühle vor Ort direkt mitnehmen, die nach der Aufbereitung nun echte Unikate sind. Auch Tische und andere Möbelstücke waren dabei. In diesem Jahr kam ein Erlös von 8.200 Euro zusammen. Er geht an den KaSo-Verein. In dem EU-geförderten Projekt arbeiten Menschen, die aus sozialen Randgruppen kommen und momentan keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. In der kommenden Woche können weitere aufgearbeitete Stühle bei dem Verein erworben werden.

Rund 20 Mitarbeiter waren an der Aufbereitung der Stühle in diesem Jahr beteiligt. Für sie bedeutet die Aufgabe Halt und Stuktur und holt sie aus der sozialen Isolation, heißt es vom Verein. Auch Stadt und Landkreis unterstützen die Aktion.

8.000 Euro Spenden: 2023 Rekordsumme gesammelt

Der KaSo-Verein hat im Frühjahr sein 20. Jubiläum gefeiert. Im vergangenen Jahr haben knapp 190 aufgearbeitete Stühle bei der Wismarer "Stuhlparade" einen neuen Besitzer gefunden. Dem Kunstverein hat das eine Rekord-Spende von 8.000 Euro eingebracht.

