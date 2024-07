Stand: 30.07.2024 17:18 Uhr Mehr als 200 Künstler bei BoulevART in Wismar dabei

Am Wochenende findet in der Wismarer Altstadt das Straßentheaterfest boulevArt statt. Mehr als 200 Künstler treten auf - etwa die Hälfte von ihnen hat eine Behinderung. Wismars Bürgermeister Beyer (SPD) bezeichnete das Fest als eine der schönsten Großveranstaltungen des Jahres in Wismar. Alle zwei Jahre wird das Straßentheaterfestival in der Hansestadt aufgeführt - mittlerweile zum 14. Mal. Veranstalter ist die Lebenshilfe Kunst und Kultur aus Mainz. In diesem Jahr sind Künstlergruppen aus ganz Europa, Australien und Chile dabei. Fast alle Aufführungen kommen ohne Sprache aus. Der Eintritt ist überall frei. Am Freitagabend geht es los, unter anderem mit einem spanischen Fußballtanz-Theater-Stück am Alten Hafen. Am Samstag und Sonntag finden in der Altstadt etwa 90 Vorstellungen von 25 verschiedenen Acts statt. Einen Zeitplan dafür gibt es schon jetzt online oder in der Tourist-Info.

