Stand: 30.09.2024 06:22 Uhr Sperrung nach Hamburg aufgehoben: RE1 hält wieder in Schwerin

Seit Montag fährt der Regionalexpress 1 wieder regulär zwischen Hamburg und Rostock über Schwerin. Der Streckenabschnitt Hagenow Land - Hamburg war für fast sechs Wochen wegen Gleis- und Weichenarbeiten gesperrt. Reisende mussten in dieser Zeit Schienenersatzverkehr oder Umleitungen über Lübeck nutzen, was zu längeren Fahrzeiten führte. Die Bauarbeiten sind noch nicht komplett abgeschlossen: Im Oktober und November wird die Strecke zwischen Büchen und Schwarzenbek in Schleswig-Holstein tageweise gesperrt. Richtung Berlin bleibt die Verbindung bis Dezember geschlossen, der ICE wird umgeleitet.

