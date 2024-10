Stand: 02.10.2024 07:26 Uhr Schwerin will 13 Millionen Euro mehr ausgeben

Die Stadt Schwerin plant in diesem Jahr fast 13 Millionen Euro mehr auszugeben, als ursprünglich im Haushalt geplant. Darüber hat der Hauptausschuss am Dienstagabend diskutiert. Bereits am Jahresanfang hat die Stadtvertretung einen Haushalts-Nachtrag von 28 Millionen Euro beschlossen. Der reicht laut Verwaltung nicht. Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) sagte, das Geld wird benötigt um laufende Ausgaben zu decken. Den größten Einfluss hätten Tarifsteigerungen und damit höhere Personalkosten in allen Bereichen. Der Bereich Soziales und Jugend benötigt mit fast sechs Millionen Euro am meisten Geld. Die zusätzlichen Ausgaben können laut Oberbürgermeister mit Mehrerträgen der Vorjahre gedeckt werden. Die Stadtvertretung muss der Haushaltsänderung noch zustimmen.

