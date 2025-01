Stand: 15.01.2025 06:44 Uhr Schwerin: Großer Polizeieinsatz im Schlosspark-Center

Am Dienstagabend hat es einen großen Polizeieinsatz im Schweriner Einkaufszentrum Schlosspark-Center gegeben. Nach Polizeiangaben war kurz nach 18 Uhr ein Mann aus großer Höhe gestürzt. Bei dem Sturz aus dem zweiten Obergeschoss wurde der 33-Jährige so schwer verletzt, dass er trotz eines Wiederbelebungsversuchs wenig später im Helios-Klinikum starb. Passanten wurden von Seelsorgern betreut. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen in alle Richtungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin