Stand: 16.01.2025 15:11 Uhr Schwerin: Unbekannte werfen Scheibe von AfD-Bürgerbüro ein

In der Schweriner Innenstadt ist in der Nacht zum Donnerstag das AfD-Bürgerbüro am Bürgermeister-Badeplatz angegriffen worden. Laut Polizei wurde die Fensterscheibe zwischen 22 und 2:40 Uhr früh eingeschlagen. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Aufgefallen war die Tat einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, der in bestimmten Abständen Kontrollen macht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Weitere Informationen Wismar: Fenster von AfD-Wahlkreisbüro beschädigt Unbekannte haben in der vergangenen Nacht das AfD-Wahlkreisbüro in Wismar beschädigt. Mehrere Scheiben sind kaputt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.01.2025 | 16:30 Uhr

