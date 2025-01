Stand: 06.01.2025 16:24 Uhr Wismar: Fenster von AfD-Wahlkreisbüro beschädigt

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht das AfD-Wahlkreisbüro in Wismar beschädigt. Mehrere Scheiben des Büros in der Dankwartstraße sind kaputt. Laut Anwohner sind Steine auf das Büro geworfen worden. Die Polizei konnte das nicht bestätigen. Die Ermittlungen laufen noch. Die Polizei bittet daher Augenzeugen um Hinweise. Ähnliche Vorfälle hatte es bereits im Sommer 2023 gegeben. Damals wurde ebenfalls ein Fenster beschädigt und ein weiteres mit der Aufschrift "Nazi" beschmiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 06.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg