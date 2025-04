Stand: 25.04.2025 08:43 Uhr Schwerin: Prozess um Carport-Brandstiftung gestartet

In Schwerin ist am Freitag ein Prozess wegen Brandstiftung gestartet. Einem 33-Jährigen wird vorgeworfen, im November 2024 in Schwerin ein Feuer gelegt zu haben, bei dem zwei Autos und ein Carport abbrannten und ein angrenzendes Mehrfamilienhaus beschädigt wurde. Die Feuerwehr hatte verhindern können, dass das Mehrfamilienhaus auch abbrannte. Menschen wurden nicht verletzt. Der Angeklagte ist bereits vorbestraft. Für den Prozess am Landgericht Schwerin sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am 7. Mai erwartet.

