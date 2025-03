Stand: 07.03.2025 13:06 Uhr Polizei sucht nach falschen Kriminalbeamten mit Phantombild

Die Polizei in Schwerin sucht mit einem Phantombild nach zwei Betrügern. Beide hatten sich Mitte Januar als Beamte der Kriminalpolizei ausgegeben und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin. Dabei sollen sie auch gefälschte Dienstausweise vorgelegt haben. Sie hätten der älteren Dame erzählt, dass in ihrer Wohnung eingebrochen worden sei. Die Frau ließ die Männer in die Wohnung. Dort stahlen die beiden offenbar unbemerkt Bargeld, ihr Mobiltelefon und ihr Festnetztelefon. Wer Angaben zu den Tätern oder zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei warnt eindringlich vor Trickbetrügern, die sich als Beamte ausgeben. Echte Polizisten würden niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur "Sicherung" mitnehmen und immer ihre echten Dienstausweise vorlegen. Im Zweifelsfall sollte immer die Notrufnummer 110 gewählt werden, um die Identität der Beamten zu überprüfen.

