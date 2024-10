Stand: 17.10.2024 07:11 Uhr Unfall auf der A20: Transporter stößt mit Hirsch zusammen

Auf der A20 hat es am frühen Donnerstagmorgen zwischen Lüderstorf und Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) einen Wildunfall gegeben. Laut Polizei krachte ein Transporter-Fahrer mit seinem Fahrzeug in einen Hirsch. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet, die beiden Insassen blieben unverletzt. Allerdings gab es eine lange Ölspur und viele Trümmerteile. Um die Fahrbahn zu reinigen, wurde die Autobahn in Richtung Rostock für mehr als drei Stunden voll gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.

