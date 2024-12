Stand: 13.12.2024 17:54 Uhr Neuer Bahn-Fahrplan mit Änderungen für Westmecklenburg

Ab Sonntag, dem 15. Dezember, gilt ein neuer Fahrplan der Deutschen Bahn und der Ostdeutschen Eisenbahn. Dadurch ändern sich in Westmecklenburg einige Verbindungen. Zwischen Wismar und Ludwigslust fährt ab Sonntag alle zwei Stunden ein neuer Zug der ODEG. Diese Strecke mit der Bezeichnung RB17 wurde von der Deutschen Bahn übernommen. Neu ist auch die Linie RB18 zwischen Schwerin und Bad Kleinen. Auf der Strecke RB13 zwischen Rehna und Parchim wird es einen zusätzlichen Halt am "Schwerin Industriepark" geben.

Änderungen auch bei den ICE-Verbindungen

Der erste morgendliche Pendler-Intercity-Express von Rostock über Schwerin nach Hamburg fährt künftig etwa 45 Minuten später. Ab März wird zudem sonnabends ein weiterer ICE durch Schwerin und Bad Kleinen fahren. Er startet kurz vor neun Uhr in Rostock und endet nachmittags in Frankfurt am Main. Zudem steigen mit dem Fahrplanwechsel die Preise für Bahntickets um etwa 6 Prozent.

