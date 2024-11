Stand: 18.11.2024 17:35 Uhr ODEG betreibt weiter Schienenverkehr in Westmecklenburg

Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, kurz ODEG, betreibt weiter Große Teile des Schienenverkehrs in Westmecklenburg. Einen entsprechenden Zuschlag erhielt das Unternehmen vom Land. Es geht um die Strecken Rehna Parchim und Parchim - Malchow und den Saisonverkehr der Mecklenburgischen Südbahn. Der neue Vertrag knüpft nahtlos an den alten Vertrag an, beinhaltet aber einige Neuerungen. Zukünftig werden die Linien RB13 und RB14 auch am Wochenende im Stundentakt fahren. So wird laut Land die Erreichbarkeit der Region verbessert. Außerdem werden schrittweise batteriebetriebene Züge in Betrieb genommen. Es soll in zusätzliche Gleise investiert werden. Auch die Bestandswerkstatt in Parchim wird ausgebaut. Mehr Züge bedeuten mehr Personal - also werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Start ist im Dezember 2025. Der Verkehrsvertrag läuft bis 2040.

