Nach tödlichem Motorradunfall in Lübtheen: Wichtige Zeugen gesucht

Zur Aufklärung des Ablaufs eines tödlichen Unfalls von vergangenem Sonntag in Lübtheen sucht die Polizei nun nach wichtigen Zeugen. Ein 43-jähriger Motorradfahrer war ums Leben gekommen, nachdem er wegen eines LKW eine Vollbremsung durchgeführt hatte und gestürzt ist.Nach ersten Ermittlungen zum Unfallhergang soll sich noch ein weiteres Auto an der Unfallstelle befunden haben. Dabei soll es sich um einen dunklen VW Caddy oder ein ähnliches Model gehandelt haben. Der Fahrer des Fahrzeugs soll sich dringend mit der Polizei in Verbindung setzen.

