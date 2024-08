Stand: 26.08.2024 07:02 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall in der Nähe von Lübtheen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag in der Nähe von Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) tödlich verletzt worden. Laut Polizei war der 43-Jährige gegen 11:45 Uhr auf der L06 aus Richtung Quassel kommend unterwegs, als ein Lkw-Fahrer von einer Nebenstraße auf die Landstraße abbiegen wollte. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge versuchte der Motorradfahrer noch einen Zusammenstoß zu verhindern, indem er eine Vollbremsung machte. Daraufhin stürzte er. Dabei wurde er lebensbedrohlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizei weiter. Neben Notarzt, Rettungswagen und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun untersucht. Die L06 war am Sonntag mehrere Stunden lang voll gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim