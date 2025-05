Stand: 05.05.2025 17:35 Uhr A20: Anschlussstelle Wismar-Mitte in Richtung Rostock gesperrt

Autofahrer auf der A20 aufgepasst: Die Anschlussstelle Wismar-Mitte (Landkreis Nordwestmecklenburg) muss am Mittwoch in Fahrtrichtung Rostock für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Grund sind Instandhaltungsarbeiten, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes. Die Schutzplanken müssten erneuert werden. Die Sperrung soll von 8 bis 13 Uhr andauern. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt den Angaben zufolge über die benachbarte Anschlussstelle.

