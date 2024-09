Stand: 16.09.2024 07:34 Uhr 85-jährige Frau bei Raubüberfall in Schwerin verletzt

In der Schweriner Innenstadt wurde am Sonntagmorgen eine 85-jährige Frau ausgeraubt und dabei verletzt. Ein Unbekannter entriss ihr nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Schelfmarkt die Handtasche und floh. Die Frau stürzte dadurch und kam wegen eines möglichen Knochenbruchs ins Krankenhaus. Polizisten sicherten am Tator Spuren, suchten den Bereich ab und setzten dabei auch einen Fährtenhund ein. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter blieb allerdings ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun Zeugen sich zu melden.

