Stand: 04.12.2024 12:45 Uhr Nach Bauarbeiten: Schweriner Amtstraße wieder für Verkehr freigegeben

Die Amtstraße in der Schweriner Werdervorstadt ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Straße war seit September des vergangenen Jahres wegen umfangreicher Baumaßnahmen gesperrt. Unter der Erde wurden Leitungen und Kabel erneuert. Oberirdisch wurde an der Fahrbahn und den Gehwegen gearbeitet. In den vergangenen Wochen wurden die Arbeiten finalisiert. Das erforderte nochmal eine komplett Sperrung der Amtstraße. In der Straße wird zurzeit auch an der alten Polizei gearbeitet. In dem Gebäude sollen Wohnungen entstehen. Auf dem Grundstück soll in Zukunft auch neu gebaut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.12.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin