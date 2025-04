Stand: 05.04.2025 11:00 Uhr Schwerin: Landeswettbewerb Jugend musiziert startet

In Schwerin wird am Sonnabend und am Sonntag der 34. Landeswettbewerb Jugend musiziert ausgetragen. Rund 160 Teilnehmer werden sich in 124 Wertungsspielen den Fachjurys stellen. Die Musikerinnen und Musiker treten in den Solo-Kategorien Streicher, Akkordeon, Schlagzeug und Gesang (Pop) sowie den Ensemblekategorien Duo: Klavier und ein Blasinstrument, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Kammermusik mit Klavier und Alte Musik an. Die Wettbewerbe finden im Konservatorium, in der ATARAXIA, dem Goethe-Gymnasium, dem Fridericianum, dem Schleswig-Holstein Haus und der Volkshochschule statt und sind öffentlich. Es gibt zwei Abschlussveranstaltungen: Am Sonnabend um 19 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr, beide in der Aula des Fridericianums.

