Güstrow: Streifenwagen bei Verfolgungsjagd beschädigt

Eine Verfolgungsfahrt in Güstrow (Landkreis Rostock) endete am Samstagmorgen mit einem Unfall. Nach Angaben der Polizei hatte eine Streifenwagenbesatzung einen Transporter verfolgt. Die Männer darin seien zuvor in Rostock beim Diebstahl einer Mülltonne aufgefallen. Bei der Verfolgung in Güstrow versuchten sie, den Streifenwagen zu überholen und drängten diesen dabei nach rechts ab. Beide Fahrzeuge kamen neben der Straße zum Stillstand. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt, einer der mutmaßlichen Täter dagegen wurde verletzt. Die Identität der beiden Männer ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Sie kamen zur weiteren Behandlung beziehungsweise Kontrolle in die Güstrower Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Plauer Chaussee für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

