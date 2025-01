Stand: 21.01.2025 16:48 Uhr Mit Video: Polizei in Grevesmühlen sucht mutmaßlichen Brandstifter

Die Polizei in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) sucht mit Foto- und Videoaufnahmen nach einem mutmaßlichen Brandstifter. Vor einer Woche soll die bislang noch unbekannte Person einen Brand in einer Gartenanlage gelegt haben. Dabei soll der- oder diejenige von einer Videokamera eines Ehepaares gefilmt worden sein. Die Polizei sucht nun mit diesen Aufnahmen nach der Person. Wer einen Hinweis geben kann, soll sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer (03881) 72 00 oder bei jeder anderen beliebigen Polizeidienststelle melden. Zuletzt hatte es in Grevesmühlen immer wieder Brände vor allem in Gartenanlagen gegeben. Ein Zusammenhang wird geprüft.

