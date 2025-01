Stand: 14.01.2025 12:38 Uhr Brandserie in Grevesmühlen: Erneut Feuer in Kleingartenanlage

In Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen erneut versucht, ein Feuer in einer Kleingartenanlage zu legen. Seit mehreren Wochen kommt es in der Stadt immer wieder zu Bränden wieder Art. Polizei und Feuerwehr sprechen von einer Brandserie. Ein Unbekannter soll nun am Morgen versucht haben, ein Feuer in der Kleingartenanlage "Questiner See" zu legen. Dabei soll der- oder diejenige von einer Videokamera eines Ehepaares gefilmt worden sein. Laut Polizei ist aber noch unklar, ob es sich bei der gefilmten Person tatsächlich um den gesuchten Brandstifter handelt. Die Polizei ermittelt weiter. In den Wochen zuvor hatte es bereits Feuer am Ploggensee, am Vielbecker See oder auch im Börzower Weg gegeben. In den meisten Fällen brannte es in Kleingartenanlagen und zu Beginn der Woche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg