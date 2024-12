Stand: 16.12.2024 11:50 Uhr Mehr als 2.500 Menschen besuchen Ludwigsluster Schlossweihnacht

Trotz norddeutschem Regenwetter besuchten am Wochenende mehr als 2.500 Menschen die Ludwigsluster Schlossweihnacht. Sowohl der Veranstalter, der Förderverein Schloss Ludwigslust, als auch die Händler haben ein positives Fazit gezogen. Ein Highlight war das große Weihnachtskonzert in der Stadthalle unter anderem mit dem Landesjugendchor Mecklenburg-Vorpommern. Ab 2026 soll die Ludwigsluster Schlossweihnacht wieder auf den beiden Innenhöfen des Schlosses gefeiert werden. In diesem Jahr wurde die Veranstaltungsfläche am westlichen Flügel aufgebaut.

