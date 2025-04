Stand: 05.04.2025 12:14 Uhr Freiwillige helfen beim Frühjahrsputz in Röbel und Torgelow

In Röbel und Torgelow haben sich Bürgerinnen und Bürger beim Frühjahrsputz engagiert. In Röbel haben sie unter anderem Hochbeete gepflegt und Wege gefegt. Harken, Schaufeln und Besen hatten die Freiwilligen selbst mitgebracht. Im Anschluss gab es für die Helfer Getränke und Gegrilltes. In Torgelow haben die Freiwilligen unter anderem Müll gesammelt und Aufkleber entfernt. Etwa 100 Menschen waren dabei. Der Stadtbauhof hatte Arbeitsgeräte zur Verfügung gestellt.

