Fußball-Verbandsliga: Wichtiger Sieg für den MSV Pampow

Der MSV Pampow hat in der Fußball-Verbandsliga drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Mit 2:1 (2:0) gewann Pampow gegen die zweite Mannschaft des Greifswalder FC und distanziert sich damit wieder ein wenig von den Abstiegsplätzen. Cruz und Finke trafen für den MSV in der ersten Halbzeit, der Anschlusstreffer in der 77. Minute brachte den Greifswaldern nichts mehr ein.

