Stand: 29.04.2025 17:25 Uhr Schönberg: Werkzeug von Baustelle gestohlen - 10.000 Euro Schaden

In Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg haben bislang noch unbekannte Täter am Wochenende diverse Werkzeuge von einer Baustelle gestohlen. Laut Polizei war der Diebstahl am Montag aufgefallen. Die Werkzeuge sind aus einem im Bau befindlichen Gebäude im Bünsdorfer Weg gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen: Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, kann sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/ 72 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg