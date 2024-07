Stand: 23.07.2024 08:02 Uhr Ludwigslust: Schwer verletzte Person in Treppenhaus gefunden

Die Polizei in Ludwigslust ermittelt derzeit in einem ungewöhnlichen Fall. In der Nacht zu Montag ist in einem Treppenaufgang eines Wohnhauses ein 49-Jähriger schwer verletzt aufgefunden worden. Der aus Polen stammende Mann hatte den Angaben zufolge schwere Kopfverletzungen. Anwohner hatten die Rettungskräfte alarmiert. Laut Polizei ist noch unklar, ob es sich um einen Unfall oder eine Straftat handelt. Drei polnische Nachbarn des Mannes wurden bereits befragt. Sie standen zunächst unter Verdacht, wurden aber wieder aus dem Polizeigewahrsam freigelassen. Mitarbeiter der Rechtsmedizin sollten am Montag die Verletzungen des Mannes untersuchen. Ein Ergebnis steht noch aus. Darüber hinaus war das mutmaßliche Opfer bisher noch nicht vernehmungsfähig. Laut Polizei könnte es Dienstagnachmittag neue Erkenntnisse zu dem Fall geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 23.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim