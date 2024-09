Stand: 29.09.2024 09:00 Uhr Lewitz-Werkstätten: Neue Ausrüstung für Gärtnerei in Spornitz

Die Lewitz-Werkstätten in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) konnten durch Spenden der NDR Benefizaktion "Hand in Hand" neue Stufentische anschaffen. Damit können in Zukunft nicht nur Pflanzen oder jahreszeitliche Dekorationsobjekte besser präsentiert werden, sie sind auch barrierefrei erreichbar. Auch Kinderscheren für Schulklassen, die zum Basteln in die Gärtnerei kommen, wurden angeschafft. Demnächst sollen die Beschäftigten noch eine einheitliche Arbeitskleidung bekommen. 65 Mitarbeitende mit Beeinträchtigungen gehen in der Spornitzer Gärtnerei "Grünkram" einer geregelten und bezahlten Arbeit nach. Insgesamt kamen bei der NDR-Spendenaktion "Hand in Hand" 4,2 Millionen Euro für die Lebenshilfe zusammen.

