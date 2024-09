Stand: 25.09.2024 06:25 Uhr Neuer Eltern-Kind-Treff für Lebenshilfe in Pampow

Einmal im Monat treffen sich in Pampow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Eltern und deren Kinder zum Spielen und gegenseitigem Austausch. Das Besondere: Die Kinder im Kleinkind- bis Vorschulalter haben geistige oder psychische Handicaps. Begleitet wird das Treffen von zwei Mitarbeitenden der Lebenshilfe Schwerin - darunter eine Sonderschulpädagogin. Dieser Eltern-Kind-Treff wurde durch die Spenden aus der NDR Benefizaktion "Hand in Hand" erst möglich. Das Geld wird unter anderem für die Raummiete genutzt, außerdem wurden ein Bewegungsparkur und Spielzeug angeschafft. Die "Initiativgruppe für Eltern mit besonderen Kindern" steht jedem offen, um eine Anmeldung wird gebeten. Insgesamt kamen 2023 bei der Spendenaktion "Hand in Hand" 4,2 Millionen Euro zu Gunsten der Lebenshilfe zusammen.

Weitere Informationen Neuer Tresen für Bistro "Vielfalter" im Schweriner Zoo Dank Spendengeldern aus der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" ist das Restaurant jetzt barrierefreier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 25.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin