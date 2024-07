Stand: 04.07.2024 17:27 Uhr Leif-Erik Holm wechselt den Bundestags-Wahlkreis

Leif-Erik Holm von der AfD wechselt den Bundestags-Wahlkreis. In den vergangenen acht Jahren war er im Wahlkreis 15 in Vorpommern-Greifswald angetreten. Zur kommenden Bundestagswahl will Holm im Wahlkreis 12 - und damit Schwerin, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg antreten. Der AfD-Politiker war im vergangenen Jahr als Bürgermeisterkandidat in Schwerin angetreten und bewirbt sich aktuell um das Amt des Stadtpräsidenten in der neuen Stadtvertretung.

