Holm wechselt den Bundestags-Wahlkreis Stand: 05.07.2024 11:17 Uhr Leif-Erik Holm von der AfD wechselt den Bundestags-Wahlkreis. In den vergangenen acht Jahren war er im Wahlkreis 15 in Vorpommern-Greifswald angetreten. Nun kommt der gebürtige Schweriner in seine Heimat.

Leif-Erik Holm (AfD) wechselt zur Bundestagswahl den Wahlkreis. In den vergangenen acht Jahren war er im Wahlkreis 15 in Vorpommern-Greifswald angetreten. Künftig stellt er sich im Wahlkreis 12 und somit in Schwerin, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg zur Wahl. Auf seiner Homepage erläutert Holm die Entscheidung. Unter anderem sagt er, dass er sich seiner Geburtsstadt Schwerin besonders verbunden fühle. "Hier habe ich meine Wurzeln, hier lebe ich mit meiner Familie, hier gehen meine Kinder zur Schule. Es wäre großartig, meine Heimat künftig im Bundestag vertreten zu dürfen", so der 53-Jährige.

Am Montag Wahl zum Stadtpräsidenten

Der AfD-Politiker, der seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages ist, war im vergangenen Jahr als Bürgermeisterkandidat in Schwerin angetreten. Erst in einer Stichwahl war er Rico Badenschier (SPD) im Juni 2023 unterlegen. Der amtierende Oberbürgermeister der Landeshauptstadt erhielt damals 67,8 Prozent der Stimmen. Aktuell bewirbt sich der frühere Radiomoderator Holm in Schwerin um das Amt des Stadtpräsidenten. Auf der ersten Sitzung der neugewählten Stadtvertretung tritt er am Montag gegen Sebastian Ehlers (CDU) und Heiko Steinmüller (parteilos) an.

