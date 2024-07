Stand: 02.07.2024 11:11 Uhr Kartenvorverkauf für Mecklenburgisches Staatstheater startet

Kartenvorverkauf für die neue Spielzeit am Mecklenburgischen Staatstheater: Tickets für Vorstellungen und Konzerte im Großen Haus in Schwerin, in der M*Halle und in der Kulturmühle Parchim können ab sofort an den Theaterkassen, Vorverkaufsstellen und im Webshop gekauft werden. Erste Premiere ist am 31. August die Uraufführung des niederdeutschen Essays "Luise" - benannt nach der Frau von Fritz Reuter - in der Aula der Volkshochschule "Ehm Welk". Im Großen Haus startet die Spielzeit am 13. September mit der Premiere der Mozart-Oper "Don Giovanni". In der M*Halle ist die erste Premiere am 20. September zu sehen, das Brecht-Schauspiel "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui". Das Junge Staatstheater Parchim zeigt am 21. September in der Kulturmühle mit "Lilly unter den Linden" seine erste Premiere der neuen Spielzeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin