26.06.2024 Schwerin: Ballettdirektorin Xenia Wiest freigestellt

Die Leitung des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin hat sich von seiner Ballettdirektorin Xenia Wiest getrennt. In einer schriftlichen Erklärung der Schweriner Theaterleitung heißt es, Wiest habe als Ballettdirektorin mehrfach gegen Pflichten ihres Arbeitsvertrages und gegen alle gültigen Normen des Betriebsverfassungsgesetzes verstoßen. Ihr Verhalten innerhalb des Theaterbetriebs sei untragbar, heißt es weiter. Xenia Wiest war seit Beginn der Spielzeit 2021/22 Ballettdirektorin und Chefchoreografin am Mecklenburgischen Staatstheater. Erst vor drei Wochen hatte die 40-Jährige ihre Projekte für die neue Spielzeit präsentiert. Die Schweriner Theaterleitung kündigte für die Ballettsparte eine Interimslösung an.

