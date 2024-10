Stand: 01.10.2024 15:38 Uhr Karstadt-Stammhaus in Wismar verkauft

Das Karstadt-Stammhaus in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) wurde verkauft. Die insolvente SIGNA Holding hat das Gebäude an ein Berliner Immobilien-Unternehmen verkauft, ändern soll sich aber nichts. Das Karstadt-Stammhaus ist laut dem neuen Eigentümer langfristig an Galeria vermietet. Zum denkmalgeschützten Gebäudeensemble gehört nicht nur das Stammhaus, sondern noch weitere angrenzende Immobilien. Dem Berliner Unternehmen ML Real AG gehören in Wismar damit fast 14.000 Quadratmeter an Mietfläche.

