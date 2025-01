Stand: 09.01.2025 16:01 Uhr Grevesmühlen: Erneute Brände in Gartenlauben

Am Donnerstag kam es in Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg wieder zu mehreren Bränden - die Polizei und Feuerwehr beschäftigt haben. Gegen sechs Uhr brannte laut Polizei zuerst eine Gartenlaube am Ploggensee komplett ab. Kurz danach standen in einer Kleingartenanlage am Vielbecker See eine weitere Laube und ein Stapel Holzpaletten in Flammen. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist bisher noch nicht bekannt. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei in Grevesmühlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg