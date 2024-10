Stand: 03.10.2024 08:08 Uhr Fußball-Verbandsliga: MSV Pampow und FCM trennen sich unentschieden

In der Fußball Verbandsliga hat der FC Mecklenburg Schwerin erstmals in dieser Saison Punkte liegen lassen. Beim MSV Pampow kamen die Schweriner nicht über ein 1 zu 1 Unentschieden hinaus. Damit ist der FCM auch nicht mehr Tabellenführer in der Verbandsliga. Kurz vor der Halbzeit ging der FCM durch Seki in Führung. In der 63. Minute kam der MSV Pampow durch Looks zum Ausgleich - und zwar in Unterzahl durch eine Gelb-Rote Karte kurz zuvor. Es sollte nicht bei diesem Platzverweis bleiben - kurz vor Schluss flog erst ein weiterer Pampow-Spieler vom Platz, vier Minuten später auch ein Spieler des FCM - beide durch gelb-rot. Ein hitziges Derby - das am Ende keinen Sieger fand.

